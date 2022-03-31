Путін наказав продавати російський газ за рублі

Путін наказав продавати російський газ за рубліhttps://racurs.ua/ua/n169092-putin-nakazav-prodavaty-rosiyskyy-gaz-za-rubli.htmlРакурс
Президент країни-агресора володимир путін підписав указ щодо переведення розрахунків за газ із «недружніми країнами» у рублі з 1 квітня.
Про це він повідомив сьогодні, 31 березня, під час брифінгу, повідомляє агентство «Інтерфакс».
«Недружніми країнами» у рф називають держави, які запровадили санкції у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань щодо газових контрактів, у такому разі чинні контракти будуть зупинені, — заявив путін.
Згідно з путінським указом, російський «Газпромбанк» має відкрити для країн Заходу два рахунки — в іноземній валюті та в рублях. Кошти за газ надходитимуть на рахунки в іноземній валюті, після чого банк купуватиме за неї рублі, переказуватиме на рахунок у рублях і платитиме за газ.
Також в указі передбачено, що в росії створять спеціальну комісію, яка може видавати дозвіл на оплату газу в іноземній валюті.
На думку експертів, такими діями росія намагається змусити країни ЄС розірвати невигідні для неї довгострокові контракти на постачання газу та підписати нові, за вищими цінами.
Водночас міністри економіки Франції та Німеччини вже заявили, що не платитимуть за газ у рублях, оскільки умови контрактів мають зберігатися.
Джерело: «Інтерфакс»