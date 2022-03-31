У Бердяньку 24 березня затопили російський військовий корабель «Саратов», фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n169091-rosiyskyy-korabel-pishov-pid-vodu-z-yavylysya-znimky-zatoplenogo-saratova.html

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З’явилися супутникові знімки російського військового корабля «Саратов», затопленого в порту «Бердянська» 24 березня.

Знімки в хорошій якості були зроблені вчора, 30 березня, повідомляє «Радіо Свобода».

На знімках можна побачити, що майже вся палуба корабля перебуває під водою.

У Бердянську 24 березня внаслідок завданого ЗСУ удару було знищено «Саратов». Пожежа, яка розпочалася, також перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, капітаном «Саратова» був зрадник Володимир Храмченков, який до окупації росією Криму у 2014 році був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС.

Джерело: «Радіо Свобода»