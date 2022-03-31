Верхівка влади рф змирилася з тим, що Київ взяти не вдасться

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Керівництво росії остаточно змирилося з тим, що Київ взяти не вдасться. Про це 31 березня повідомило російське видання «Медуза» з посиланням на джерела в адміністрації президента рф.

Крім того, співрозмовники сайту стверджують, що наприкінці березня урядовці надали путіну аналітику щодо стану російської економіки. Згідно з цими документами, за словами одного з джерел, «хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе».

«Медуза» при цьому посилається на три джерела, близькі до адміністрації президента (АП), і двох співрозмовників, близьких до уряду.

Разом з тим, на думку джерел, путін ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі.

Росія офіційно оголосила про зміну пріоритетів у війні з Україною. У районі Києва та Чернігова планується «кардинально скоротити військову активність» (хоч би що це означало), усі сили будуть зосереджені взяттям Донбасу.

Як стверджують джерела «Медузи», за цим рішенням стоять не лише військові, а й політичні причини. Наприклад, те, що російські чиновники не розуміють, як країна може вижити за умов жорстких західних санкцій.

За словами джерел «Медузи», у перші дні вторгнення і російські військові, і сам президент путін вважали, що «спецоперація» пройде досить легко й не очікували такого опору з української сторони.

Ще наприкінці лютого близький до АП співрозмовник «Медузи» був упевнений, що однією з головних проблем для росії стане не взяття великих міст, а організація нормальної роботи їх «нових адміністрацій».

У тому, що ці території (зокрема, Київ) будуть завойовані, він майже не сумнівався.

А ось кадри для управління складною урбанізованою територією взяти нема звідки. Їх навіть на Крим та Севастополь не вистачило, — міркувало тоді джерело «Медузи».

На початку березня риторика джерел «Медузи» у владі почала змінюватись. Нині ж, на їхню думку, найімовірнішим сценарієм вважається взяття під повний контроль виключно Донбасу.

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Саме невдачами на фронті п’ять джерел «Медузи» пояснюють пом’якшення російської позиції під час переговорів.

Нагадаємо, що після зустрічі делегацій росії та України в Стамбулі 29 березня представник Міноборони рф генерал-полковник олександр фомін повідомив, що російські війська «кардинально в рази скорочують військову активність на київському та чернігівському напрямах», а міністр оборони сергій шойгу назвав «звільнення Донбасу» «головною метою» військових дій.