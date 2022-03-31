Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Бердянке 24 марта затопили российский военный корабль «Саратов», фото: «Радіо Свобода»

Российский корабль ушел под воду — появились снимки затопленного «Саратова»

31 мар 2022, 16:29
999

З’явилися супутникові знімки російського військового корабля «Саратов», затопленого в порту «Бердянська» 24 березня.

Знімки в хорошій якості були зроблені вчора, 30 березня, повідомляє «Радіо Свобода».

На знімках можна побачити, що майже вся палуба корабля перебуває під водою.

У Бердянську 24 березня внаслідок завданого ЗСУ удару було знищено «Саратов». Пожежа, яка розпочалася, також перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

В Бердянке 24 марта затопили российский военный корабль «Саратов», фото: «Радіо Свобода»



.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, капітаном «Саратова» був зрадник Володимир Храмченков, який до окупації росією Криму у 2014 році був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров