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В Бердянке 24 марта затопили российский военный корабль «Саратов», фото: «Радіо Свобода»
Российский корабль ушел под воду — появились снимки затопленного «Саратова»https://racurs.ua/n169091-rossiyskiy-korabl-ushel-pod-vodu-poyavilis-snimki-zatoplennogo-saratova.htmlРакурс
З’явилися супутникові знімки російського військового корабля «Саратов», затопленого в порту «Бердянська» 24 березня.
Знімки в хорошій якості були зроблені вчора, 30 березня, повідомляє «Радіо Свобода».
На знімках можна побачити, що майже вся палуба корабля перебуває під водою.
У Бердянську 24 березня внаслідок завданого ЗСУ удару було знищено «Саратов». Пожежа, яка розпочалася, також перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, капітаном «Саратова» був зрадник Володимир Храмченков, який до окупації росією Криму у 2014 році був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС.
Джерело: «Радіо Свобода»