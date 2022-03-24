Удар кармы — командирами поврежденных в Бердянске кораблей рф были предатели

https://racurs.ua/n168805-udar-karmy-komandirami-povrejdennyh-v-berdyanske-korabley-rf-byli-predateli.html

Ракурс

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що командирами на пошкоджених російських кораблях у порту Бердянська були українські зрадники, які в 2014 році перейшли на бік росії.

Зокрема, командиром великого десантного корабля (ВДК) «Саратов» був капітан Володимир Храмченков, який до 2014 року був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС.

Командиром ВДК «Новочеркаськ» був капітан Юрій Павлов, який до 2014 року був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».

Обидва ці кораблі були пошкоджені та попливли геть із Бердянська. На «Саратові» здетонував боєкомплект і почалася пожежа, а на «Новочеркаську» троє людей загинули, і троє отримали поранення.

.

Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, у 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому «професіоналізму» у рашистів ще два ВДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орська», — йдеться у повідомленні ВМС України.

Нагадаємо, 24 березня у порту Бердянська українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ».