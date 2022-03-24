У Брюсселі 24 березня відбувся екстрений саміт країн-членів НАТО. На порядку денному була подальша допомога Україні у боротьбі з російською агресією, посилення східного флангу Альянсу.

Ми закликаємо президента рф негайно припинити цю війну та вивести збройні сили з України, а також закликаємо білорусь припинити свою співучасть відповідно до Резолюції про агресію проти України, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 2 березня 2022 року, — ідеться у заяві.

Лідери держав та урядів держав-членів НАТО закликали президента росії володимира путіна негайно припинити війну проти України.

Столтенберг сказав, що «НАТО надаватиме подальшу підтримку Україні у війні з росією», а також «продовжить покладати безпрецедентні витрати на росію».

За підсумками саміту оприлюднено заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, а також окреме рішення лідерів 30 держав-членів Альянсу.

Альянс надасть Україні військову допомогу — протитанкове і протиракетне озброєння та дронм. Також ЗСУ отримають обладнання для захисту від біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз.

У спільній заяві йдеться, що члени НАТО засуджують вторгнення росії в Україну та закликають президента путіна припинити війну та вивести війська з України. Крім того, країни захоплюються мужністю українців.

Росію також закликали показати, що вона серйозно ставиться до переговорів, оголосивши про припинення вогню.

Україні на саміті пообіцяли протитанкові та протиповітряні системи, а також безпілотники. Столтенберг знову підкреслив, що НАТО не має наміру розміщувати війська на території України, щоб не вступати в прямий конфлікт із росією.

На саміті домовилися розгорнути додаткові сили на східному фланзі НАТО: буде створено чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

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Альянс закликав Китай підтримувати міжнародний порядок, утримуватися від будь-якої підтримки військових дій росії та від будь-яких дій, які допомагають росії обходити санкції.