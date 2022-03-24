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Екстрений саміт НАТО - що вирішили лідери Альянсу щодо росії
Екстрений саміт НАТО — що вирішили лідери Альянсу щодо росіїhttps://racurs.ua/ua/n168804-ekstrenyy-samit-nato-scho-vyrishyly-lidery-alyansu-schodo-rosiyi.htmlРакурс
У Брюсселі 24 березня відбувся екстрений саміт країн-членів НАТО. На порядку денному була подальша допомога Україні у боротьбі з російською агресією, посилення східного флангу Альянсу.
Альянс надасть Україні військову допомогу — протитанкове і протиракетне озброєння та дронм. Також ЗСУ отримають обладнання для захисту від біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз.
За підсумками саміту оприлюднено заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, а також окреме рішення лідерів 30 держав-членів Альянсу.
Столтенберг сказав, що «НАТО надаватиме подальшу підтримку Україні у війні з росією», а також «продовжить покладати безпрецедентні витрати на росію».
Лідери держав та урядів держав-членів НАТО закликали президента росії володимира путіна негайно припинити війну проти України.
Ми закликаємо президента рф негайно припинити цю війну та вивести збройні сили з України, а також закликаємо білорусь припинити свою співучасть відповідно до Резолюції про агресію проти України, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 2 березня 2022 року, — ідеться у заяві.
У спільній заяві йдеться, що члени НАТО засуджують вторгнення росії в Україну та закликають президента путіна припинити війну та вивести війська з України. Крім того, країни захоплюються мужністю українців.
Росію також закликали показати, що вона серйозно ставиться до переговорів, оголосивши про припинення вогню.
Україні на саміті пообіцяли протитанкові та протиповітряні системи, а також безпілотники. Столтенберг знову підкреслив, що НАТО не має наміру розміщувати війська на території України, щоб не вступати в прямий конфлікт із росією.
На саміті домовилися розгорнути додаткові сили на східному фланзі НАТО: буде створено чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
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Альянс закликав Китай підтримувати міжнародний порядок, утримуватися від будь-якої підтримки військових дій росії та від будь-яких дій, які допомагають росії обходити санкції.