У НАТО прокоментували порушення російськими військовими літаками повітряного простору Естонії, фото: NeedPix

Три російські військові літаки МіГ-31 сьогодні, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії.

У НАТО вже прокоментували цей інцидент.

Раніше сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російський літак. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати, — наголосила на своїй сторінці в соцмережі X речниця НАТО Еллісон Харт.

Також порушення російськими літаками повітряного простору Естонії засудила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією, — наголосила вона в повідомленні, опублікованому на її сторінці в соцмережі X.

Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору Євросоюзу за кілька днів і воно «ще більше загострює напруженість у регіоні».

Вона додала, що ЄС повністю солідарний з Естонією.

Я тісно співпрацюю з урядом Естонії. Ми продовжуватимемо підтримувати наші держави-члени у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів. Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість, — резюмувала Каллас.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, три російські МіГ-31, порушивши повітряний простір Естонії попрямували до Таллінна і перебували 12 хвилин у повітряному просторі країни, після чого їх перехопили італійські винищувачі F-35.