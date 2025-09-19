Три російські МіГ-31 на 12 хвилин зайшли в повітряний простір Естонії в напрямку Таллінна

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський військовий літак МіГ-31, фото: GoodFon
Три російські МіГ-31 на 12 хвилин зайшли в повітряний простір Естонії в напрямку Талліннa
Три російські винищувачі МіГ-31 сьогодні, 19 вересня, влетіли в повітряний простір Естонії і перебували в ньому 12 хвилин.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інформовані джерела.
Літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російські гіперзвукові ракети «Кинджал», — попрямували до столиці Таллінна, за інформацією осіб, обізнаних із ситуацією. Літаки кружляли в повітрі близько 12 хвилин, після чого для їх відбиття були підняті італійські винищувачі F-35, — зазначає видання.
Таким чином, це вже третя цього місяця спроба Кремля перевірити східний кордон НАТО — минулого тижня російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі та Румунії.
Також цей інцидент вже підтвердила прес-служба МЗС Естонії.
Вторгнення відбулося над Фінською затокою, де три винищувачі МіГ-31 Російської Федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин, — вказано в повідомленні прес-служби.
МЗС країни викликало тимчасового повіреного Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест і передати ноту щодо порушення повітряного простору.
Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим, — наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
На все більш масштабні випробування кордонів і зростаючу агресивність Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску, — додав він.
Джерело: Politico, МЗС Естонії