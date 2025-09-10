НАТО активувало статтю 4 через російські дрони в Польщі. Фото:

НАТО активувало статтю 4 договору через вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Вже відбулися консультації в рамках цієї процедури. Про це 10 вересня повідомив речник польського уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News.

Відповідно до статті 4 НАТО, держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось з членів опиняються під загрозою.

Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що після проникнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, Варшава офіційно попросила НАТО задіяти статтю 4 договору. Польський прем'єр наголосив, що його країна цінує всі вияви солідарності, але «одних слів недостатньо», і полська сторона проситиме «набагато більшої» підтримки від союзників по Альянсу.

Тим часом «Радіо Свобода» повідомила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по Альянсу висловили солідарність із Польщею та засудили поведінку країни-агресора РФ. Однак генсек на став стверджувати, що росіяни навмисно скерували БпЛА до Польщі.

Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом… Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові, — наголосив він.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські дрони залетіли углиб території Польщі аж на 300 км. Їх виявили в Олесно, в Мнішкові, а також в Чоснувці — це 50 км від польсько-білоруського кордону. Польща піднімала бойову авіацію для знешкодження ворожих повітряних цілей.

Після російської атаки на Україну на польській території знайшли фрагмент однієї ракети та семи дронів.

Джерела: «Радіо Свобода», Polsat News