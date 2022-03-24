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От 10 до 12 лет тюрьмы — Рада ужесточила наказание за пособничество агрессору
От 10 до 12 лет тюрьмы — Рада ужесточила наказание за пособничество агрессоруhttps://racurs.ua/n168803-ot-10-do-12-let-turmy-rada-ujestochila-nakazanie-za-posobnichestvo-agressoru.htmlРакурс
Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт № 7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.
Цей законопроект встановлює справедливого покарання для осіб, які здійснюють пособництво державі-агресору, співпрацюють із її окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями на шкоду Україні. Також обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на строк від 10 до 15 років з можливою повною конфіскацією майна.
Крім того, законопроект відносить підслідність справ щодо співпраці із державою-агресором до слідчих органів безпеки, а також поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування.
До осіб, підозрюваних у державній зраді та співпраці з агресором, застосовуватимуть запобіжний захід у виді тримання під вартою. Причому для певної частини таких підозрюваних суддя має право не визначити розмір застави.
Усього 24 березня Верховна Рада на засіданні ухвалила 24 закони. Серед них зокрема є закони:
про доповнення переліку посадових осіб, яким надається державна охорона;
про скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв;
про кримінальну відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
про скасування ЗНО у 2022 році (з заміною на іншу модель вступу);
про запровадження кримінальної відповідальності (до 12 років) за публікацію інформації про переміщення ЗСУ;.
про особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні.