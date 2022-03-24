От 10 до 12 лет тюрьмы — Рада ужесточила наказание за пособничество агрессору

https://racurs.ua/n168803-ot-10-do-12-let-turmy-rada-ujestochila-nakazanie-za-posobnichestvo-agressoru.html

Ракурс

Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт № 7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.

Цей законопроект встановлює справедливого покарання для осіб, які здійснюють пособництво державі-агресору, співпрацюють із її окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями на шкоду Україні. Також обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на строк від 10 до 15 років з можливою повною конфіскацією майна.

Крім того, законопроект відносить підслідність справ щодо співпраці із державою-агресором до слідчих органів безпеки, а також поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування.

До осіб, підозрюваних у державній зраді та співпраці з агресором, застосовуватимуть запобіжний захід у виді тримання під вартою. Причому для певної частини таких підозрюваних суддя має право не визначити розмір застави.

Усього 24 березня Верховна Рада на засіданні ухвалила 24 закони. Серед них зокрема є закони: