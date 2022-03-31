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Ракурс
В Сумской области российский танк затонул вместе с экипажем, фото: Генштаб ВСУ

В Сумской области из реки достали затонувший с экипажем российский танк (ФОТО)

31 мар 2022, 19:23
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На Сумщині рятувальники та Територіальна оборона підняли з дна річки російський танк, який затонув разом з екіпажем.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону, — наголошується в повідомленні.



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В Сумской области российский танк затонул вместе с экипажем, фото: Генштаб ВСУ

Нагадаємо, Збройні сили України нещодавно захопили у Херсонській області техніку ворога.

Источник: Ракурс


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