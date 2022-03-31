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В Сумской области российский танк затонул вместе с экипажем, фото: Генштаб ВСУ
В Сумской области из реки достали затонувший с экипажем российский танк (ФОТО)https://racurs.ua/n169096-v-sumskoy-oblasti-iz-reki-dostali-zatonuvshiy-s-ekipajem-rossiyskiy-tank-foto.htmlРакурс
На Сумщині рятувальники та Територіальна оборона підняли з дна річки російський танк, який затонув разом з екіпажем.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону, — наголошується в повідомленні.
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Нагадаємо, Збройні сили України нещодавно захопили у Херсонській області техніку ворога.