Ровенская АЭС, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n169095-ukrainskie-aes-perevodyat-v-parijskiy-centr-energoatom.html

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Усі українські атомні електростанції Всесвітня асоціація ядерних операторів (ВАО АЕС) переводить до Паризького центру.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання організації сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

До Паризького центру переводяться

Запорізька АЕС (шість блоків ВВЕР-1000);

Рівненська АЕС (два блоки ВВЕР-440, два блоки ВВЕР-1000);

Южно-Українська АЕС (три блоки ВВЕР-1000),

Хмельницька АЕС (три блоки ВВЕР-1000).

Українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році, — зазначають у «Енергоатомі».

ВАО АЕС об'єднує операторів всіх атомних електростанцій світу.

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