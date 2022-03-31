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Рівненська АЕС, фото: «Українська правда»
Українські АЕС переводять до Паризького центру — Енергоатомhttps://racurs.ua/ua/n169095-ukrayinski-aes-perevodyat-do-paryzkogo-centru-energoatom.htmlРакурс
Усі українські атомні електростанції Всесвітня асоціація ядерних операторів (ВАО АЕС) переводить до Паризького центру.
Відповідне рішення було ухвалене на засідання організації сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».
До Паризького центру переводяться
- Запорізька АЕС (шість блоків ВВЕР-1000);
- Рівненська АЕС (два блоки ВВЕР-440, два блоки ВВЕР-1000);
- Южно-Українська АЕС (три блоки ВВЕР-1000),
- Хмельницька АЕС (три блоки ВВЕР-1000).
Українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році, — зазначають у «Енергоатомі».
ВАО АЕС об'єднує операторів всіх атомних електростанцій світу.
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Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій, — зазначають в «Енергоатомі».
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