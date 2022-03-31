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Ракурс
Рівненська АЕС, фото: «Українська правда»

Українські АЕС переводять до Паризького центру — Енергоатом

31 бер 2022, 18:52
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Усі українські атомні електростанції Всесвітня асоціація ядерних операторів (ВАО АЕС) переводить до Паризького центру.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання організації сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

До Паризького центру переводяться

  • Запорізька АЕС (шість блоків ВВЕР-1000);
  • Рівненська АЕС (два блоки ВВЕР-440, два блоки ВВЕР-1000);
  • Южно-Українська АЕС (три блоки ВВЕР-1000),
  • Хмельницька АЕС (три блоки ВВЕР-1000).

Українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році, — зазначають у «Енергоатомі».

ВАО АЕС об'єднує операторів всіх атомних електростанцій світу.



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Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій, — зазначають в «Енергоатомі».

Джерело: Ракурс


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