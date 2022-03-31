Майже 700 одиниць техніки ворога відійшли в напрямку білоруського кордону

Російська військова техніка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n169094-mayje-700-odynyc-tehniky-voroga-vidiyshly-v-napryamku-biloruskogo-kordonu.html

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Майже 700 одиниць ворожої техніки за ніч відійшли з боку Іванкова Київської області у бік білоруського кордону.

Про це сьогодні, 31 березня, під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Грузевича, розглядаються два варіанти причин таких дій ворога:

йде передислокація та перегрупування;

БТР, які відходять, частково «випливуть» на Донбасі, оскільки на всіх напрямах противник вичерпав наступальні плани і йому потрібно оновити сили для поновлення наступу.

Але сили, які залишають навколо Києва, — досить значні, — наголошує Грузевич. — Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати. Можуть нам трохи зіпсувати настрій.

Також зазначається, що ворог змінює тактику — надає перевагу далекому ураженню, уникає прямих сутичок, завдає удари в тил та вглиб, а перед цим завжди передує потужний обстріл артилерією.

Щодо тактичних дій, то трошки він деморалізований, — додав Грузевич.



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Джерело: «Укрінформ»