На Сумщині російський танк затонув разом із екіпажем, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n169096-na-sumschyni-z-richky-distaly-zatonulyy-z-ekipajem-rosiyskyy-tank-foto.html

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На Сумщині рятувальники та Територіальна оборона підняли з дна річки російський танк, який затонув разом з екіпажем.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону, — наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, Збройні сили України нещодавно захопили у Херсонській області техніку ворога.