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Ракурс
На Сумщині російський танк затонув разом із екіпажем, фото: Генштаб ЗСУ

На Сумщині з річки дістали затонулий з екіпажем російський танк (ФОТО)

31 бер 2022, 19:23
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На Сумщині рятувальники та Територіальна оборона підняли з дна річки російський танк, який затонув разом з екіпажем.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону, — наголошується в повідомленні.



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На Сумщині російський танк затонув разом із екіпажем, фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Збройні сили України нещодавно захопили у Херсонській області техніку ворога.

Джерело: Ракурс


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