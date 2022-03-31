Ледокол «Ноосфера» уже добрался до станции «Академик Вернадский», фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» дістався антарктичної станції «Академік Вернадський».

Криголам вже стоїть біля острова Галіндез, де розташована станція. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що криголам стоїть поблизу острова, оскільки причалити до нього через мілководдя для великих суден немає можливості. Також через шторм поблизу станції та спровоковані ним занадто високі для човнів хвилі наразі немає можливості переправити на острів учасників 27-ї Української антарктичної експедиції, які прибули на криголамі.

Щойно погода зміниться, полярники з нової експедиції приєднаються до всіх на «Вернадському», — зазначається в повідомленні.

Протягом наступних днів також триватиме розвантаження доставлених річних запасів їжі, пального, будівельних матеріалів тощо. Учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, які наразі перебувають на «Академіку Вернадському» відправляться на Батьківщину вже на криголамі.

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Нагадаємо, у рейс до Антарктиди «Ноосфера» вирушила наприкінці січня.