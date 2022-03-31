Британия поможет Украине системами ПВО и артиллерией

Украина получит дополнительную военную помощь, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/n169102-britaniya-pomojet-ukraine-sistemami-pvo-i-artilleriey.html

Ракурс

Велика Британія та її союзники нададуть Україні більше летальної допомоги. Допомога включатиме надання систем повітряної та берегової оборони, більш далекобійної артилерії та засобів контрбатарейної боротьби, бронетехніки, а також ширше навчання та матеріально-технічну підтримку.

Про це сьогодні, 31 березня, заявив міністр оборони Британії Бен Воллес за результатами зустрічі з 35 міжнародними партнерами на другій конференції донорів для зміцнення оборонних спроможностей України, повідомляє агентство Reuters.

Сьогоднішня донорська конференція демонструє рішучість міжнародного співтовариства підтримати Україну перед лицем незаконного та неспровокованого вторгнення російських збройних сил, — наголосив Воллес.



.



Ми посилюємо нашу координацію, щоб посилити військову підтримку та забезпечити зміцнення Збройних сил України, які продовжують протистояти російським військам, — додав він.

Джерело: Reuters