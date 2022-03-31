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Россия продолжает наносить авиаудары по территории Украины, фото: «Львовский портал»
Россия сосредоточится на четырех направлениях авиаударов — Пентагонhttps://racurs.ua/n169101-rossiya-sosredotochitsya-na-chetyreh-napravleniyah-aviaudarov-pentagon.htmlРакурс
Російські війська зосередять свої авіудари по Україні у чотирьох районах.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.
За словами чиновника, авіаудари будуть спрямовані на:
- Київ;
- Чернігів;
- Ізюм (на південь від Харкова);
- Донбаський регіон.
Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своїх літаків впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об'єднаних сил — по суті, на Донбасі, — зазначив чиновник. — Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони здійснюють авіаудари.
Він наголосив, що Київ «все ще перебуває під загрозою авіаударів», попри заявив рф щодо відведення військ з цього району.
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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росія перекидає до Білорусі додаткові ракетні підрозділи для збільшення інтенсивності обстрілів України.
Джерело: CNN