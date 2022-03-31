Росія продовжує завдавати авіаударів по території України, фото: «Львівський портал»

https://racurs.ua/ua/n169101-rosiya-zoseredytsya-na-chotyroh-napryamkah-aviaudariv-pentagon.html

Ракурс

Російські війська зосередять свої авіудари по Україні у чотирьох районах.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За словами чиновника, авіаудари будуть спрямовані на:

Київ;

Чернігів;

Ізюм (на південь від Харкова);

Донбаський регіон.

Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своїх літаків впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об'єднаних сил — по суті, на Донбасі, — зазначив чиновник. — Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони здійснюють авіаудари.

Він наголосив, що Київ «все ще перебуває під загрозою авіаударів», попри заявив рф щодо відведення військ з цього району.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росія перекидає до Білорусі додаткові ракетні підрозділи для збільшення інтенсивності обстрілів України.

Джерело: CNN