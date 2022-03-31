Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія продовжує завдавати авіаударів по території України, фото: «Львівський портал»

Росія зосередиться на чотирьох напрямках авіаударів — Пентагон

31 бер 2022, 22:27
999

Російські війська зосередять свої авіудари по Україні у чотирьох районах.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За словами чиновника, авіаудари будуть спрямовані на:

  • Київ;
  • Чернігів;
  • Ізюм (на південь від Харкова);
  • Донбаський регіон.

Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своїх літаків впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об'єднаних сил — по суті, на Донбасі, — зазначив чиновник. — Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони здійснюють авіаудари.

Він наголосив, що Київ «все ще перебуває під загрозою авіаударів», попри заявив рф щодо відведення військ з цього району.



.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росія перекидає до Білорусі додаткові ракетні підрозділи для збільшення інтенсивності обстрілів України.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів