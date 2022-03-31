Російські блогери вимагають шаленої компенсації від заблокованої в рф соцмережіhttps://racurs.ua/ua/n169100-rosiyski-blogery-vymagaut-shalenoyi-kompensaciyi-vid-zablokovanoyi-v-rf-socmereji.htmlРакурс
Російські блогери вимагають від компанії Meta, котрій належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, нещодавно заблоковані в росії, виплатити їм компенсацію за втрачений прибуток та публічно вибачитися.
Претензійний лист з відповідними вимогами до Meta написала Рада блогерів при раді федерації рф, повідомляють російські змі.
21 березня Тверський районний суд Москви визнав Meta екстремістською організацією в рф та заборонив соцмережі Facebook та Instagram. Таке рішення було ухвалене після того, як Meta послабила цензурні обмеження щодо «мови ненависті» до російських військових на тлі вторгнення рф в Україну.
Російські блогери вимагають у Meta компенсацію у розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі.
Також блогери вимагають, щоб компанія публічно попросити вибачення за це у громадян рф.
Гроші обіцяють спрямувати на підтримку фізичних та юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок «протиправних дій Meta Platforms Inc».