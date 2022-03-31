Російські блогери вимагають 1 млрд дол. від компанії Meta, фото: Trusted Reviews

https://racurs.ua/ua/n169100-rosiyski-blogery-vymagaut-shalenoyi-kompensaciyi-vid-zablokovanoyi-v-rf-socmereji.html

Ракурс

Російські блогери вимагають від компанії Meta, котрій належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, нещодавно заблоковані в росії, виплатити їм компенсацію за втрачений прибуток та публічно вибачитися.

Претензійний лист з відповідними вимогами до Meta написала Рада блогерів при раді федерації рф, повідомляють російські змі.

21 березня Тверський районний суд Москви визнав Meta екстремістською організацією в рф та заборонив соцмережі Facebook та Instagram. Таке рішення було ухвалене після того, як Meta послабила цензурні обмеження щодо «мови ненависті» до російських військових на тлі вторгнення рф в Україну.

Російські блогери вимагають у Meta компенсацію у розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі.

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Також блогери вимагають, щоб компанія публічно попросити вибачення за це у громадян рф.

Гроші обіцяють спрямувати на підтримку фізичних та юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок «протиправних дій Meta Platforms Inc».