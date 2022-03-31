Российские войска продолжают обстреливать Украину, фото: UA.News

https://racurs.ua/n169099-rossiya-perebrasyvaet-raketnye-podrazdeleniya-v-belarus-dlya-usileniya-obstrelov.html

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Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО «С- 300» для їх прикриття, — зазначається в повідомленні.



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Крім того, за інформацією Генштабу, до військового аеродрому в Гомелі 29 березня було перекинуто 200 найманців.

Нагадаємо, ЗСУ зафіксували переміщення 700 одиниць техніки ворога на Київщині в напрямку кордону з Білоруссю.