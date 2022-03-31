Россия обстреливает Украину ракетами, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n169093-raketnye-udary-po-ukraine-sovershaut-krymskie-predateli-foto.html

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Росія до завдання по Україні ударів крилатими ракетами «Калібр» морського базування залучає не лише своїх громадян, а й зрадників, які у лютому-березні 2014 року перейшли на бік рф під час окупації Криму.

Про це повідомляє прес-служба ВМС Збройних сил України.

Зокрема, йдеться про таких перебіжчиків:

капітана 2-го рангу Григорія Бреєва, командира нового фрегата вмф росії «Адмірал Макаров». Бреєв — колишній командир українського корвета «Луцьк».

капітан 3-го рангу Єгор Тугарін — наразі проходить службу в чорноморському флоті рф на посаді командира патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» та виконує злочинні накази щодо ударів по мирним містам України.

Зазначається, що військові кораблі, на яких служать вказані зрадники, названі досить цинічно з огляду на те, для чого їх використовує країна-агресор:

«Адмірал Макаров» названо на честь віце-адмірал Макарова, уродженця українського міста Миколаєва, де його ім’ям було названо Національний університет кораблебудування;

«Дмитрий Рогачев» названий на честь контр-адмірала Рогачова — командувача Київською військово-морською базою Дніпровської флотилії у 1944−1946 роках.