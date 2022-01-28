Ледокол «Ноосфера» отправится в Антарктиду, фото: «Укринформ»

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Ледокол «Ноосфера» — флагман украинского научно-исследовательского флота — сегодня, 28 января, отправляется в свой первый рейс в Антарктиду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад.

В Офисе президента добавляют, что «Ноосфера» стала первым украинским судном, оснащенным современной системой динамического позиционирования.

До сих пор наши моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены платить значительные средства за обучение за рубежом, а теперь смогут учиться дома, — подчеркивают в ведомстве.

Это судно, которое раньше называлось James Clark Ross, Украина приобрела у Великобритании.

В Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ) во время пресс-конференции по случаю первого рейса «Ноосферы» отметили, что для украинской антарктической станции «Академик Вернадский» благодаря этому судну открывается «принципиально новая эпоха».

20 лет мы полностью зависели, во-первых, от фрахта иностранного судна, а во-вторых — от очень узкого коридора, пока там чистая ледовая. Теперь снимаются обе эти зависимости — судно есть свое, и судно такого класса, что любая ледовая, которая бывает в районе «Академика Вернадского», для нас не является проблемой, — подчеркнул глава НАНЦ Евгений Дикий.

В то же время в НАНЦ подчеркивают, что держать ледокол только для доставки полярников на станцию было бы нерациональным расходованием средств. Поэтому приобретен не просто ледокол, а специализированное научно-исследовательское судно, которое, несмотря на 30-летний возраст, до сих пор остается в топ-20 лучших океанографических судов.

Это судно, способное обеспечивать научные работы на глубинах до 8 км, а это значит, что нам теперь доступен почти весь мировой океан, — подчеркнул Дикий.

Он добавил, что этот первый рейс «Ноосферы» в значительной степени пробный.