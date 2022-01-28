Криголам «Ноосфера» відправиться в Антарктиду, фото: «Укрінформ»

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Криголам «Ноосфера» — флагман українського науково-дослідного флоту — сьогодні, 28 січня, вирушає у свій перший рейс до Антарктиди.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що востаннє корабель під українським прапором виходив до Південного океану понад 20 років тому.

В Офісі президента додають, що «Ноосфера» стала першим українським судном, оснащеним сучасною системою динамічного позиціювання.

Досі наші моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер зможуть навчатися вдома, — наголошують у відомстві.

Це судно, яке раніше мало назву James Clark Ross, Україна придбала у Великої Британії.

У Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ) під час прес-конференції з нагоди першого рейсу «Ноосфери» наголосили, що для української антарктичної станції «Академік Вернадський» завдяки цьому судну відкривається «принципово нова епоха».

20 років ми повністю залежали, по-перше, від фрахту іноземного судна, а по-друге — від дуже вузького коридору, поки там чиста льодова. Тепер знімаються обидві ці залежності — судно є своє, і судно такого класу, що будь-яка льодова, яка буває в районі «Академіка Вернадського», для нас не є проблемою, — наголосив очільник НАНЦ Євген Дикий.

Водночас у НАНЦ наголошують, що тримати криголам лише для доставки полярників на станцію, було б нераціональним витрачанням коштів. Тому придбано не просто криголам, а спеціалізоване науково-дослідне судно, яке, попри 30-річний вік, досі залишається в топ-20 кращих океанографічних суден.

Це судно, яке здатне забезпечувати наукові роботи на глибинах до 8 км, а це означає, що нам тепер доступний майже весь світовий океан, — зазначив Дикий.

Він додав, що цей перший рейс «Ноосфери» є значною мірою пробним.