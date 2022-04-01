100 тыс. долларов за трофейный танк – Рада установила премии за переданную ВСУ российскую технику

https://racurs.ua/n169140-100-tys-dollarov-za-trofeynyy-tank-rada-ustanovila-premii-za-peredannuu-vsu-rossiyskuu-tehniku.html

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Нардепи 1 квітня встановили розміри грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Відповідний законопроект № 7229 ухвалили в цілому. Здавати військову техніку і транспорт армії рф пропонується військовослужбовцям ЗСУ, інших силових структур Російської Федерації та пересічним громадянам. Техніка повинна бути у гарному стані та придатна для подальшого застосування.

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Розцінки за трофейну техніку, як повідомляється у пояснювальній записці до тексту закону, такі:

бойовий корабель, літак винищувальної та штурмової авіації — 1 млн дол.;

бойовий вертоліт та корабель 3 або 4 рангу — 500 тис. дол.;

реактивні системи залпового вогню — від 25 до 35 тис. дол.;

танк або самохідна установка — 100 тис. дол.;

бойові машини піхоти (десанту), бронетранспортери, броньовані розвідувально-дозорні машини — 50 тис. дол.;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), тягачі, військові інженерні машини розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладчики, машини для розгородження, прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт або для подолання водних перешкод — 10 тис. дол.

Нардепи вважають, що видатки з бюджету України за трофейну техніку будуть незрівнянно меншими ніж витрати на вироблення чи закупівлю аналогічних видів військової техніки, а також на ліквідацію наслідків агресії рф проти України.