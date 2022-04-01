Артиллерия между домами и русскоязычные школы — враг осваивается в захваченных городах

https://racurs.ua/n169144-artilleriya-mejdu-domami-i-russkoyazychnye-shkoly-vrag-osvaivaetsya-v-zahvachennyh-gorodah.html

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Окупанти намагаються запроваджувати власні порядки на тимчасово захоплених в Україні територіях.

Генеральний штаб Збройних сил у зведенні з фронтів 1 квітня повідомив, що на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області (Енергодар) на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання місцевих жителів, яких підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників.

Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

У Токмаку рашисти 4 квітня планують провести так званий референдум. Окупаційна адміністрація провела оповіщення місцевого населення про цей захід.

Мелітополь також тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

Крім того, окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти російською мовою у квітні 2022 року. Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої «гуманітарної допомоги» місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває із Запоріжжя.

У тимчасово зайнятому ворогом Щасті на Луганщині усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці виїхали зі Щастя.

В Станиці Луганській загарбники проводять пропагандистські заходи: працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану «гуманітарну допомогу».

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Окупаційні війська при виході з Бучі замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та ділянки місцевості у межах населеного пункту.

В Генштабі також розповіли, що в білорусі, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито «поранених» російських військовослужбовців, які отримали значні дози опромінення під час перебування на ЧАЕС.