Дополнительные основания для освобождения от мобилизации установила Рада

https://racurs.ua/n169143-dopolnitelnye-osnovaniya-dlya-osvobojdeniya-ot-mobilizacii-ustanovila-rada.html

Ракурс

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян».

Закон № 7209 підтримали 317 нардепів, він встановлює додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме:

вагітність;

перебування у відпустці для догляду за дитиною;

звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);

виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.

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Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За словами авторів документа, раніше мали право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років, для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби з виключенням їх з військового обліку та ті, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, кому призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.