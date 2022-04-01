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Ракурс
ВСУ выбили рашистов еще из двух городов Киевщины

ВСУ выбили рашистов еще из двух городов Киевщины (ВИДЕО)

1 апр 2022, 19:04
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Збройні сили повідомили про звільнення від рашистів ще двох значних населених пунктів Київської області.

1 квітня ЗСУ звільнили селище Бородянка у Київській області. Фото біля місцевого відділення поліції опублікувало офіційне інформагентство Міноборони.

Крім того, мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що українські військові звільнили місто від російських окупантів ще 31 березня.



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Раніше «Ракурс» розповідав про вибиття росіян з Ірпеня. Крім того, рашисти втекли і з ЧАЕС, яку захопили на початку війни.

Источник: Ракурс


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