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ЗСУ вибили рашистів ще з двох міст Київщини
ЗСУ вибили рашистів ще з двох міст Київщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n169142-zsu-vybyly-rashystiv-sche-z-dvoh-mist-kyyivschyny-video.htmlРакурс
Збройні сили повідомили про звільнення від рашистів ще двох значних населених пунктів Київської області.
1 квітня ЗСУ звільнили селище Бородянка у Київській області. Фото біля місцевого відділення поліції опублікувало офіційне інформагентство Міноборони.
Крім того, мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що українські військові звільнили місто від російських окупантів ще 31 березня.
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Раніше «Ракурс» розповідав про вибиття росіян з Ірпеня. Крім того, рашисти втекли і з ЧАЕС, яку захопили на початку війни.