Окупанти покинули Чорнобильську АЕС – подробиці

https://racurs.ua/ua/n169110-okupanty-pokynuly-chornobylsku-aes-podrobyci.html

Ракурс

Чорнобильську АЕС покинули російські окупанти, повідомило ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Крім того, окупанти склали й підписали «Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції». Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

У документі російські військові написали, що персонал станції до них не має претензій, заявили в «Енергоатомі».

Відповідні «офіційні» документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

Також зазначається, що під час виходу військ окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.

Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв, — наголосили в агентстві.

Російські окупанти, які залишили Чорнобильську АЕС, забрали з собою полонених нацгвардійців, захоплених у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

З ЧАЕС були забрані наші нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали у автомобілі та вивезли, — зазначив Фомічев.



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Мер Славутича заявив, що українців ймовірно повернуть, коли буде великий обмін між Україною і рф. Також у прес-службі НГУ підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із — 4 березня.