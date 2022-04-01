Із Київщини до Білорусі виходять колони рашистів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n169104-iz-kyyivschyny-do-bilorusi-vyhodyat-kolony-rashystiv-iz-nagrabovanym-genshtab-zsu.html

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З Київської області до Білорусі йдуть колони окупантів із викраденими автомобілями.

Війська рашистів при цьому забирають викрадені авто та награбоване. У складі колон спостерігають вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі, що були викрадені загарбниками під час тимчасового захоплення територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване. Про це 1 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що на захоплених територіях загарбники обмежують рух цивільного населення, використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення своїх солдатів, тримають у заручниках місцевих жителів і активістів. Крім того, окупанти продовжують мародерство і насильство. Також рашисти намагаються змусити підприємців перейти на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

У східних областях тривають важкі бої. На Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили сім ворожих атак. Бійці Збройних сил України знищили три російські танки, два бронетранспортери, дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, збили безпілотник типу «Орлан-10».

У Генштабі зазначили, що українські війська переслідують ворога, який відступає, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

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Нагадаємо, 31 березня Генеральний штаб Збройних сил України показав одного з російських окупантів, який не довіз награбоване. Рашист виніс з української оселі золоті прикраси, валюту на наручний годинник. Однак додому вже не повернеться.