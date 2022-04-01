Капітулюйте, а потім, можливо, поговоримо - Нуланд про позицію рф на переговорах

https://racurs.ua/ua/n169121-na-peregovorah-u-stambuli-ukrayina-vymagala-kapitulyaciyi-rosiyi.html

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Під час переговорів у Стамбулі Росія вимагала повної капітуляції України.

Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії — практично вимогу повної капітуляції у цій війні, залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо.

Нуланд розповіла, що передислокація військ з Києва стала результатом запеклого опору українців. На її думку, дипломатичні розв’язання конфліктів зазвичай мають відбуватися після угоди про перемир’я, а не в розпал боїв.

Росіяни абсолютно не бажають йти на повне припинення вогню. Українська сторона сказала, що готова обговорювати нейтралітет, готова обговорювати довгострокову оренду в Криму, безліч інших речей… Але поки що російська позиція була такою: капітулюйте, а потім, можливо, поговоримо.



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Нагадаємо, переговори України та росії у Стамбулі прокоментував президент Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до народу глава держави 29 березня заявив, що «сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними, але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів».

Джерело: «Настоящее время»