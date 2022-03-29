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Позитивні сигнали переговорів не заглушають розривів російських снарядів - Зеленський
Позитивні сигнали переговорів не чути за розривами російських снарядів — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n169017-pozytyvni-sygnaly-peregovoriv-ne-chuty-za-rozryvamy-rosiyskyh-snaryadiv-zelenskyy.htmlРакурс
Переговори України та росії у Стамбулі прокоментував президент Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до народу глава держави 29 березня заявив, що «сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними, але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів».
Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці — не наївні люди. Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату, — запевнив Зеленський.
Зеленський також повідомив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету під час переговорів з російськими нацистами бути не може.
Крім того, президент вважає, що питання зняття санкцій не може бути порушено, поки не закінчиться війна, «поки ми не повернемо своє".
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Російське військове відомство заявило, що нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Однак саме дії українських військових змушують ворога відходити на цих напрямках. Проте не варто втрачати пильність — ситуація не стала легшою. Російська армія все ще має потенціал для атаки, техніку та людей, — президент Зеленський наголосив, що попри заяви російської сторони, обстріли українських міст тривають, а «довіряти їм без конкретних результатів немає підстав».