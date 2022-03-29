Положительные сигналы переговоров не слышны из-за разрывов российских снарядов — Зеленский

https://racurs.ua/n169017-polojitelnye-signaly-peregovorov-ne-slyshny-iz-za-razryvov-rossiyskih-snaryadov-zelenskiy.html

Ракурс

Переговори України та росії у Стамбулі прокоментував президент Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до народу глава держави 29 березня заявив, що «сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними, але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів».

Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці — не наївні люди. Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату, — запевнив Зеленський.

.

Зеленський також повідомив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету під час переговорів з російськими нацистами бути не може.

Крім того, президент вважає, що питання зняття санкцій не може бути порушено, поки не закінчиться війна, «поки ми не повернемо своє".