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Ракурс
59-летний Тупицкий уехал в Вену (ФОТО)

59-летний Тупицкий уехал в Вену (ФОТО)

29 мар 2022, 22:19
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Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. Йому 59 років.

Про перебування Тупицького за кордоном повідомили 29 березня «Схеми».

17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав.

Останні дані по перетин ним кордону — це приліт з Туреччини 22 лютого. «Схеми» оприлюднили фото, які зроблені у Відні 24 березня поблизу готелю Stefanie.

59-річний Тупицький втік у Відень



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Нагадаємо, що Тупицький — обвинувачений у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР.

Источник: Ракурс


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