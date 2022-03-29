59-річний Тупицький втік у Відень

https://racurs.ua/ua/n169016-59-richnyy-tupyckyy-vtik-u-viden-foto.html

Ракурс

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. Йому 59 років.

Про перебування Тупицького за кордоном повідомили 29 березня «Схеми».

17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав.

Останні дані по перетин ним кордону — це приліт з Туреччини 22 лютого. «Схеми» оприлюднили фото, які зроблені у Відні 24 березня поблизу готелю Stefanie.

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Нагадаємо, що Тупицький — обвинувачений у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР.