Україна повернула з полону 86 військових

https://racurs.ua/ua/n169141-ukrayina-povernula-z-polonu-86-viyskovyh.html

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Запорізькій області пройшов обмін полоненими.

86 українських військових уже в безпеці.

Гарні новини з Запорізької області. Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці, — розповів Тимошенко у відеозверненні в Телеграм.

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Інших деталей обміну, наприклад, кількість російських полонених, яких віддали загарбникам, Тимошенко не назвав.

Нагадаємо, це не перший масштабний обмін. Раніше із полону повернулися захисники острову Зміїний та моряки, що їхали їм на допомогу.