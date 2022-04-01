Міста-привиди - в мережі з'являється відео зі звільнених від росіян населених пунктів

https://racurs.ua/ua/n169137-mista-pryvydy-v-mereji-z-yavlyaietsya-video-zi-zvilnenyh-vid-rosiyan-naselenyh-punktiv.html

Ракурс

Збройні сили України 31 березня і 1 квітня звільнили від окупантів декілька десятків населених пунктів. Поблизу Києва українським стало місто Ірпінь, яке сьогодні схоже на місто-привид.

Місто, у якому до 24 лютого вирувало життя зараз наче декорація до найстрашнішого фільму жахів, розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій і проілюстрували ситуацію в місті-супутнику Києва відповідним відео.

Не такими б хотіли бачити свої домівки люди, які тікали від російської армії, залишивши усе. Так само і наші хлопці не хотіли б бачити свою пожежну частину такою розбитою і порожньою. Віримо, що життя повернеться до Ірпеня, так само як і до інших міст України, які ворог систематично і цинічно знищує. Ну, а поки ще багато роботи — допомогти тим, хто лишився у розбитому місті і очистити вулиці від вибухонебезпечних залишків воєнних дій, — прокоментували відео з Ірпеня в ДСНС.

Три тижні була в окупації й Дмитрівка у Бучанському районі Київщині. Після танкового бою 31 березня селище звільнили. Росіяни під час втечі залишили на полі бою 15 одиниць бойової техніки і безліч вбитих.

Російські загарбники приїхали на «навчання» у село Дмитрівка Бучанського району, що неподалік Києва!Українські танкісти «прийняли заліки» і виписали «двохсоті дипломи», — прокоментували відео зі звільненого населеного пункту.

У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику «Деліція», а печиво отруїли.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що російські військові вийшли з майже усього Броварського району Київської області.