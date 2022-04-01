Рада з початку війни вже впʼяте зібралася на засідання - що ухвалили

https://racurs.ua/ua/n169136-rada-z-pochatku-viyny-vje-vp-yate-zibralasya-na-zasidannya-scho-uhvalyly.html

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Верховна Рада 1 квітня вже упʼяте від початку широкомасштабної агресії рф проти України зібралася на засідання. На ньому ухвалили 21 законопроект, зокрема про:

закріплення правила, що вступ до ТРО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах, де безпосередньо ведуться бойові дії;

встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора;

стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни;

націоналізацію майна громадян та юридичних осіб рф, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

У першому читанні нардепи підтримали законопроекти про заборону символіки, яка підтримує російські війська, про введення додаткових податків для бізнесу, що працює в рф, і про заборону політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію росії.

Отож, парламент ухвалив в першому читанні законопроект № 7172−1, який визначає порядок заборони проросійських партій.

Основні положення його положення такі:

в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі.

суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Крім того, у порівнянні із зареєстрованою редакцією до законопроекту додано нові норми до Регламенту Верховної Ради.

Народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеною), якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, вважатиметься позафракційним.

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У разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, така депутатська фракція після набрання судовим рішенням про заборону політичної партії законної сили оголошується головою Верховної Ради України розпущеною.

Нардепи очікують на подання поправок та готують законопроект до ухвалення в цілому.