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І москаля нема, немає москаля - ЗСУ показали кадри знищення бронетехніки ворога (ВІДЕО)
І москаля нема, немає москаля — ЗСУ показали кадри знищення бронетехніки ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n169135-i-moskalya-nema-nemaie-moskalya-zsu-pokazaly-kadry-znyschennya-bronetehniky-voroga-video.htmlРакурс
Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ влаштували результативну засідку на ворожу техніку, спалено паливозаправник росіян.
Про це 1 квітня повідомили в прес-службі КССО і опублікували відео знищення автомобіля.
Ось так воїни ССО України б’ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи. Ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива — одне з важливих завдань, — йдеться в повідомленні.
Інше відео від українських військових показує знищення бронеавтомобілів у Чернігівській області. Оперативне командування «Північ» оприлюднило ролик, на якому бійці влучно стріляють по колоні.
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Чернігівщина — край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу! — так підписали відео у прес-службі Командування.