ВСУ показали кадры уничтожения бронетехники врага

https://racurs.ua/n169135-vsu-pokazali-kadry-unichtojeniya-bronetehniki-vraga-video.html

Ракурс

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ влаштували результативну засідку на ворожу техніку, спалено паливозаправник росіян.

Про це 1 квітня повідомили в прес-службі КССО і опублікували відео знищення автомобіля.

Ось так воїни ССО України б’ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи. Ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива — одне з важливих завдань, — йдеться в повідомленні.

Інше відео від українських військових показує знищення бронеавтомобілів у Чернігівській області. Оперативне командування «Північ» оприлюднило ролик, на якому бійці влучно стріляють по колоні.

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