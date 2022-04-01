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ВСУ показали кадры уничтожения бронетехники врага

ВСУ показали кадры уничтожения бронетехники врага (ВИДЕО)

1 апр 2022, 16:50
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Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ влаштували результативну засідку на ворожу техніку, спалено паливозаправник росіян.

Про це 1 квітня повідомили в прес-службі КССО і опублікували відео знищення автомобіля.

Ось так воїни ССО України б’ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи. Ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива — одне з важливих завдань, — йдеться в повідомленні.

Інше відео від українських військових показує знищення бронеавтомобілів у Чернігівській області. Оперативне командування «Північ» оприлюднило ролик, на якому бійці влучно стріляють по колоні.



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Чернігівщина — край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу! — так підписали відео у прес-службі Командування.

Источник: Ракурс


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