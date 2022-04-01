На сайте Рады появился текст законопроекта об изменении гимна Украины

https://racurs.ua/n169134-na-sayte-rady-poyavilsya-tekst-zakonoproekta-ob-izmenenii-gimna-ukrainy.html

Ракурс

З’явився законопроєкт про зміну гімну України, його текст опублікували на сайті Верховної Ради України.

Для оновленого гімну пропонують такі зміни:

Процвітає Україна, її слава й воля! Вже нам браття українці усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Ініціатори законопроекту — нардепи IX скликання архітектор Іван Юнаков та спортивний журналіст Георгій Мазурашу (обидва — фракція «Слуга народу»).

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У пояснювальній записці до тексту вказується, що «перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій призвела до необхідності внесення змін Державного гімну України, наповнення його новим змістом та характером».

У законопроекті пропонується інший варіант слів гімну та в новій редакції викладається його текст — пропонується замінити перший куплет, приспів та додати другий куплет.