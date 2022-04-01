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Ракурс
Додаткові підстави для звільнення від мобілізації встановила Рада

Додаткові підстави для звільнення від мобілізації встановила Рада

1 кві 2022, 19:15
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Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян».

Закон № 7209 підтримали 317 нардепів, він встановлює додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме:

  • вагітність;
  • перебування у відпустці для догляду за дитиною;
  • звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);
  • виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Також запропоновано надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.



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Відповідні зміни внесено до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За словами авторів документа, раніше мали право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років, для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби з виключенням їх з військового обліку та ті, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, кому призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Джерело: Ракурс


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