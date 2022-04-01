Wizz Air отменяет все рейсы в россию и из страны

https://racurs.ua/n169147-wizz-air-otmenyaet-vse-reysy-v-rossiu-i-iz-strany.html

Ракурс

Wizz Air скасовує всі рейси в росію та з країни до 30 жовтня.

Про це компанія 1 квітня повідомила у Твіттер.

Відзначимо, що українці в коментарях дорікали угорській авіакомпанії щодо продовження роботи з росією.

Хоча Wizz Air раніше заявив про призупинення рейсів до Росії, кілька рейсів з Москви та Санкт-Петербургу залишилися досі.