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Wizz Air отменяет все рейсы в россию и из страны
Wizz Air отменяет все рейсы в россию и из страныhttps://racurs.ua/n169147-wizz-air-otmenyaet-vse-reysy-v-rossiu-i-iz-strany.htmlРакурс
Wizz Air скасовує всі рейси в росію та з країни до 30 жовтня.
Про це компанія 1 квітня повідомила у Твіттер.
Відзначимо, що українці в коментарях дорікали угорській авіакомпанії щодо продовження роботи з росією.
Хоча Wizz Air раніше заявив про призупинення рейсів до Росії, кілька рейсів з Москви та Санкт-Петербургу залишилися досі.
На те, що в системі бронювання авіакомпанії наявні авіаквитки з російської столиці до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року та в Абу-Дабі (ОАЕ) на жовтень цього року, звернуло видання «Новое время».
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На сайті Wizz Air можна було придбати квитки до Будапешту рейси з московського аеропорту «Внуково». Рейси виконувалися щодня, а до Дебрецена — двічі на тиждень.