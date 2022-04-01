Сборная Украины получила возможных соперников на ЧМ-2022 в Катаре

Збірна України з футболу у разі виходу на ЧС-2022 гратиме проти Англії, Ірану та США на груповому етапі. Про це стало відомо 1 квітня у Катарі, де відбулося жеребкування мундіалю.

Повні результати жеребкування ЧС-2022 з футболу такі:

Крім жеребкування, Україна також дізналася суперника у першому матчі. Ним стане збірна США.

У плей-оф чемпіонату світу-2022 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

ЧС-2022 відбудеться 21 листопада — 18 грудня у Катарі. Вперше він відбувається наприкінці осені — початку зими. Такі дати обумовлені кліматом Катару.

На чемпіонаті світу з футболу виступлять 32 команди. На момент жеребкування було відомо 29 учасників: дві команди визначаться у червні у міжконтинентальному плей-офф.

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Ще одного представника делегує Європа, причому ним може стати збірна України. Свій відбір команда Олександра Петракова не зіграла через напад росії. Якщо Україна переможе в Глазго Шотландію, вона вийде на збірну Вельсу.