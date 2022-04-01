Ваша светлость - Сеть смеется над окопами россиян в лесу близ Чернобыля

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Попри війну, українці сміються у мережі з російських недоумків, які окопувалися в Рудому лісі поблизу ЧАЕС. Це одне із найбільш забруднених місць Зони відчуження.

Російські окупанти, які вдерлися на ЧАЕС наприкінці лютого, будували фортифікаційні споруди безпосередньо в Рудому лісі.

Не дивно, що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували, повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Зазначимо, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди — окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі — найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти, — зазначили в Енергоатомі.

Ця інформація зумовила появу в мережі безлічі мемів та дописів.

Рудий ліс (іноді Іржавий ліс, Червоний ліс) — близько 10 кв. км вкритої лісом території, прилеглої до Чорнобильської АЕС, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев (переважно сосен) і забарвлення їх у буро-червоний колір.

Крім того, ночами спостерігали світіння загиблих дерев, спричинене взаємодією ферментів дерева з радіоактивними частками та радіоактивним розпадом. Під час робіт з дезактивації території ліс знесли бульдозерами і поховали.

Нагадаємо, що росіяни пішли з Чорнобильської АЕС увечері 31 березня. Вони навіть склали й підписали «Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції». У ньому російські військові написали, що «персонал станції до них не має претензій».

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Відповідні «офіційні» документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу. Також зазначається, що під час виходу військ окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.