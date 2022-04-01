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Ракурс
Wizz Air скасовує всі рейси в росію та з країни до 30 жовтня

Wizz Air скасовує всі рейси в росію та з країни

1 кві 2022, 20:55
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Wizz Air скасовує всі рейси в росію та з країни до 30 жовтня.

Про це компанія 1 квітня повідомила у Твіттер.

Відзначимо, що українці в коментарях дорікали угорській авіакомпанії щодо продовження роботи з росією.

Хоча Wizz Air раніше заявив про призупинення рейсів до Росії, кілька рейсів з Москви та Санкт-Петербургу залишилися досі.

На те, що в системі бронювання авіакомпанії наявні авіаквитки з російської столиці до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року та в Абу-Дабі (ОАЕ) на жовтень цього року, звернуло видання «Новое время».



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На сайті Wizz Air можна було придбати квитки до Будапешту рейси з московського аеропорту «Внуково». Рейси виконувалися щодня, а до Дебрецена — двічі на тиждень.

Джерело: Ракурс


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