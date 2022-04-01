Російські банки і далі фінансують російську агресію проти України. Про це стверджують в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Невідключений від SWIFT «Газпромбанк» продовжує фінансувати війну проти України. Через нього і «Промсвязьбанк» здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії, яка базується в Муліно (Нижньоновгородська область).

«Промсвязьбанк» 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо «Газпромбанк», то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія.

Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

Через санкції Заходу проти держави-терориста лише сім банків рф відключені від системи SWIFT.

Йдеться про банки ВТБ, «Внєшекономбанк», «Росія», «Совкомбанк», «Откритіє", «Новікомбанк», «Промсвязьбанк». Відключення ключової інституції — «Сбєрбанку» — блокує Німеччина.

Україна наполягає на повному відключенні рф від світової міжбанківської системи SWIFT. Цю ідею підтримує і Велика Британія, повідомляє «Монополіст».

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S.W.I.F.T. — це глобальна міжбанківська система здійснення платежів та передачі інформації. Вона дозволяє банкам з різних країн здійснювати між собою перекази відносно швидко і дешево. Завдяки цьому клієнти банків в сотнях країнах можуть оплачувати товари та послуги за кордоном, здійснювати грошові перекази зі свого рахунку на рахунки фізичних та юридичних осіб в інші країни.