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Ракурс
ВСУ зачистили район сосредоточения врага вблизи Киева, фото - Генштаб ЗСУ

ВСУ зачистили район сосредоточения врага вблизи Киева (ФОТО)

1 апр 2022, 21:20
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Збройні сили України «підчистили» район зосередження ворога на Київському напрямку.

Після потужного вогневого ураження артилерією воїнам Сухопутних військ ЗСУ та Національній гвардії України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів «Тайфун» та вантажівок, а також знищити живу силу противника.

Про це 1 квітня повідомив Генштаб ЗСУ, який оприлюднив відповідні фото спаленої російської техніки.

ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ

ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ

ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у ці дні Нацгвардія та ЗСУ продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

Сьогодні стало відомо про втечу ворога з ЧАЕС, Ірпеня, Бучі та Бородянки.

ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ

ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ



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ЗСУ зачистили район зосередження ворога поблизу Києва, фото - Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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